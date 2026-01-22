Yasa dışı bahis ve kumara ağır darbe! 548 binden fazla siteye erişim engeli: Yeni yasal düzenlemeler de yolda

Kullanıcılarla temas sağlayan tüm elektronik kanalları kapsayacak şekilde yürütülen mücadele kapsamında, 2006-2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişimin engellendiği bildirildi.

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı İzleme Toplantısı yapıldı. (AA-ARŞİV)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı İzleme Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hasan Kaymak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşların yetkilileri de katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın 1 Kasım 2025'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesinin ardından, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarla mücadele çalışmalarının tüm kurumların koordinasyonu içerisinde hız kazandığı belirtilen açıklamada, 2026 yılı Eylem Planı İzleme Toplantısı'nda, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarla yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarla mücadelede gelinen son aşamanın kapsamlı şekilde ele alındığı, ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler ve elde edilen somut sonuçların değerlendirildiği aktarıldı.