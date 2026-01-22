Türkiye'de nüfus yaşlanıyor doğurganlık düşüyor | Kadınlar annelik kararını erteliyor

Türkiye sessiz ama derin bir demografik dönüşümden geçiyor. Nüfus yaşlanıyor, doğurganlık oranları düşüyor, genç nüfus giderek azalıyor. Uzmanlara göre bu tablonun arkasındaki en kritik nedenlerden biri, anneliğin çalışma hayatında hâlâ bir "bedel" olarak görülmesi.

Fotoğraf (AA) KADINLAR ÇALIŞMA HAYATINDA KALMAK İÇİN ANNELİK KARARINI ERTELİYOR



Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu ve EBSAM işbirliğiyle hazırlanan saha araştırması, kadınların neden doğumu ertelediğini çarpıcı verilerle ortaya koydu. 81 ilden 15 bin 44 kadın eğitim çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, sorunun yapısal sorunlardan kaynaklandığını gösterdi. Eğitim ve sağlık alanlarında kadın istihdamının yüzde 60'ların üzerine çıktığına dikkat çekilirken, aynı kadınların çalışma hayatında kalabilmek için anneliği ertelemek zorunda kaldıkları vurgulandı.