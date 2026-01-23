Trump’tan İran’a açık tehdit: Büyük bir gücümüz İran'a doğru gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamasında, bölgeye güçlü bir askeri varlık sevk ettiklerini belirterek, İran'a doğru ilerleyen çok sayıda ABD gemisinin bulunduğunu söyledi.

Trump, "İran'a giden çok sayıda gemimiz var. Her ihtimale karşı o yöne giden büyük bir filomuz var. Ne olacağını göreceğiz. Büyük bir güç. İran'a doğru giden büyük bir gücümüz var."ifadelerini kullandı.

Açıklama, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.