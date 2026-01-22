Suriye sahasında yeni dönem: ABD’nin çekilme seçeneği masada

ABD yönetiminin, Suriye'de bulunan tüm askerlerini geri çekme seçeneğini gündemine aldığı bildirildi. ABD basınına konuşan yetkililer, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu konumundaki unsurların hükümet güçleriyle yaşadığı çatışmaların ardından ciddi bir zayıflama sürecine girdiğini, bunun da Pentagon'da Suriye'de asker bulundurmanın stratejik faydasını yeniden tartışmaya açtığını belirtti.