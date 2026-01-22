Suriye sahasında yeni dönem: ABD’nin çekilme seçeneği masada
ABD basınına konuşan yetkililere göre, PKK’nın Suriye kolunun sahada zayıflaması ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın kuzeydoğuda kontrolü geri almaya yönelik adımları sonrası, Washington yönetimi Suriye’deki Amerikan askerlerini tamamen çekme seçeneğini ciddi biçimde masaya aldı.
ABD yönetiminin, Suriye'de bulunan tüm askerlerini geri çekme seçeneğini gündemine aldığı bildirildi. ABD basınına konuşan yetkililer, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu konumundaki unsurların hükümet güçleriyle yaşadığı çatışmaların ardından ciddi bir zayıflama sürecine girdiğini, bunun da Pentagon'da Suriye'de asker bulundurmanın stratejik faydasını yeniden tartışmaya açtığını belirtti.
ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE
Yetkililer, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkenin kuzeydoğusunda kontrolü, ABD destekli PKK bağlantılı teröristlerden geri almaya yönelik adımlarının Washington'daki değerlendirme sürecini hızlandırdığını ifade etti. Bu gelişmelerin ardından, ABD'nin Suriye'de konuşlu Amerikan birliklerini tamamen geri çekme seçeneğini ciddi biçimde ele aldığı kaydedildi.
ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, sahadaki güç dengelerinin değişmesi ve PKK bağlantılı unsurların etkisini kaybetmesinin, ABD'nin Suriye politikasında yeni bir döneme işaret edebileceği yorumlarına yer verildi.