İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü: Karabağlar Deresi taştı

CHP yönetiminde altyapı krizleriyle boğuşan İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi taştı. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

İzmir'de sağanak sonrası Karabağlar Deresi taştı (VİDEO)

Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

RÖGARLAR TAŞTI

Sağanak nedeniyle Karşıyaka, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

İzmir'de sağanak etkili oldu. (AA)

VATANDAŞLAR ŞEMSİYE İLE KORUNMAYA ÇALIŞTI

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeleriyle sağanaktan korunmaya çalıştı.

KARABAĞLAR DERESİ TAŞTI

Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi de taştı. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

HANGİ İLÇEYE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞTÜ?

İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu. Çeşme'de metrekareye 57, Karaburun'da 29, İzmir merkezde 27, Narlıdere ve Balçova'da 23, Seferihisar'da ise 20 kilogram yağış düştü.

