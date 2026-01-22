Erdoğan'dan SDG'ye çok sert mesaj! "Bayrağın hesabı sorulacak"

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu:

KomşumuzSuriye, 8 Aralık Devrimi'nin ardından ülkede birliği sağlamak adına mücadele veriyor. Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki toprakları işgal eden SDG denilen yapı ile geçtiğimiz yıl 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı.



SDGadlı yapı, mutabakata uymadığı gibi işgal ettiği topraklarda sivillere baskı yapmayı, bu topraklar dışında da sivil ve askeri hedeflere saldırmayı sürdürdü.

BİZ GAYRET GÖSTERDİK

Bizbu süreçte ilgili kurumlarımız vasıtasıyla tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunduk. Düğümün çözülmesi, böylece krizin sıcak çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti gösterdik.



AncakSDG denilen yapının maksimalist tavrında herhangi bir değişiklik olmadı. Son bir hafta içinde de Halep'teki mahallelerin yanı sıra Fırat'ın doğusundaki topraklar Suriye Ordusu tarafından illegal silahlı unsurlardan temizlendi.



Provokasyonlarabaşvurmanın intihar anlamına geleceği çok çok açıktır.



Terör örgütü, zorla silah altına aldığı çocuk yaştaki militanlarıyla, baskı ve şiddet uygulayarak sahaya sürdüğü sivil insanlarla, Nusaybin-Kamışlı sınırında şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak istedi.



Bayrağımızauzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Özellikle Türkiye'deki Kürt kardeşlerim oyuna gelmesin.



TRUMP'LA VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdikleri bir görüşme yaptığını da anlattı. "Sayın Trump'la bu (Suriye) meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik. DEAŞ'la ortak mücadele dahil Suriye'nin güvenliğine katkı yapacak birçok kritik konuyu kendisiyle istişare ettik. İnşallah dünkü anlaşmanın uygulanmasıyla en kısa süre zarfında örgütün kontrolü altındaki diğer topraklar ve orada yaşayan siviller de özgürlüklerine kavuşur" dedi.



GÜÇLÜ GENÇLİK OYUNA GELMEZ

Başkan Erdoğan, gençlerin burs ve kredi miktarlarının artırıldığını, gençlere GÜÇ programı ile de destekler sağlanacağını belirtti ve şöyle devam etti:

Anamuhalefet gençleri istismar eder, eylemlerde paravan olarak kullanır, işleri bitince bir tarafa atar.

Bunu27 Mayıs öncesinde rahmetli Menderes'e karşı yaptılar. 28 Şubat'ta gençlerimizi yasaklara mahkum ederek yaptılar.

Geziolaylarında gençleri kışkırtarak, yaptılar. En son belediyeleri ahtapot misali saran suç örgütünü adalete hesap vermekten kaçırmak için yaptılar.



KÜLLİYE'DEZİRVE

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti. İki liderin 1 saat süren görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyindeki son durum, Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis'teki güncel konular ele alındı.