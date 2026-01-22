DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı

Iğdır'da dün DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup, Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturma eylemi, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle grubu uyararak dağılmalarını istedi. Uyarılara rağmen eylemin sürmesi üzerine polis müdahalede bulundu.