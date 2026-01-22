DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı
Iğdır’da izinsiz gösteriye müdahale sırasında gözaltına alınan DEM Parti İl Eş Başkanı Deniz Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Iğdır'da dün DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup, Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturma eylemi, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle grubu uyararak dağılmalarını istedi. Uyarılara rağmen eylemin sürmesi üzerine polis müdahalede bulundu.
48 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Müdahale sırasında, aralarında Deniz Kaynar'ın da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 3 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Gözaltına alınanlardan 30 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kaynar'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Deniz Kaynar tutuklanırken, partili Medet Serhat hakkında ev hapsi kararı verildi. Halil Tören için yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, diğer 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.