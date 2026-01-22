Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: "Daha az hissedilecek"

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum TÜGİK kuruluş misyonuna uygun şekilde istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağlıyor. Reel sektördeki kurumsal tecrübeyi gençlerimizin dinamizmi ile bir araya getiriyor. Bunun için de konfederasyonumuza hasretten teşekkür ediyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA ŞAHA KALDIRDIK"

Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı milletimizin desteği iç dünyamızın da takdire şayan gayretleri ile Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık.

Demokrasiden hak ve özgürlüklere enerjiden eğitime sağlıktan turizme kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta Türkiye'ye tarihinin en büyük başarılarının tattırdık. Uzun bir mücadele verdik. Sabırlı bir mücadele verdik. Fakat sonunda bize inanan bize güvenen istikbalini tam bir gönül huzuru içinde bizlere emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık.

Şunu bir kez daha gururla ifade etmek istiyorum birileri hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten tasarlayan geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var.