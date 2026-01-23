3 ilin Emniyet Müdürü değişti! Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre; Bilecik, Yalova ve Niğde il emniyet müdürlüklerinde görev değişikliğine gidildi.
Resmi Gazete'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan 2026/30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki üst düzey atamalar belli oldu. Karara göre, görev yerleri değiştirilen ve yeni atanan isimler şunlar oldu:
İKİ İSİM MERKEZE ÇEKİLDİ
Kararnameye göre, mevcut görevlerini yürüten iki il emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine (Merkeze) alındı:
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.
3 İLE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ
Boşalan ve yer değişikliği yapılan makamlara ise şu isimler getirildi:
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine Yılmaz Delen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine Erdem Çağlar, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevine Erdinç Yüceer atandı.