3 ilin Emniyet Müdürü değişti! Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan 2026/30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki üst düzey atamalar belli oldu. Karara göre, görev yerleri değiştirilen ve yeni atanan isimler şunlar oldu:

İKİ İSİM MERKEZE ÇEKİLDİ

Kararnameye göre, mevcut görevlerini yürüten iki il emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine (Merkeze) alındı:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

3 İLE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Boşalan ve yer değişikliği yapılan makamlara ise şu isimler getirildi:

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine Yılmaz Delen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine Erdem Çağlar, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevine Erdinç Yüceer atandı.