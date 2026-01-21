Yüzyılın Konut Projesi'nde sıra Amasya'da! Trabzon ve Tokat'ta hak sahipleri belirlendi

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan ' Yüzyılın Konut Projesi ' kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik noter huzurunda yapılan kura çekimleri sürüyor.

TOKİ koordinesinde bugünTrabzon ve Tokat'tadüzenlenen törenlerde toplam 7 bin 126 konutun kurası çekildi. Trabzon'da gerçekleştirilen kura törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla 3 bin 734 konutun kurası çekildi.

Tokat'ta ise Vali Abdullah Köklü, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla 3 bin 392 konutun kurası çekilerek hak sahipleri belirlendi.

26 İLDE KURA ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Bugüne kadar 26 ilde toplam 96 bin 272 konutun kurası çekilmiş oldu. Proje kapsamında yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in katılımıyla Amasya'da 2 bin 601 konutun* daha kura çekimi gerçekleştirilecek.