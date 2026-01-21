Tom Barrcak Şara ve Mazlum Abdi arasında gerçekleşen görüşmenin detayları da ortaya çıktı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Ayrıca Tom Barrcak, Şara ve Mazlum Abdi arasında gerçekleşen 3'lü görüşmenin detayları da ortaya çıktı. 10 Mart 2025'teki Suriye hükümeti ve PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasındaki entegrasyon mutabakatına uymayan teröristlere yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Suriye ordusunun 16 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişledi, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi. Tom Barrack, Ahmed Şara ve Abdi arasında önceki gün gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Görüşmede Şara'nın "Dün imzaladığımız anlaşmayı uygulayacak mısınız?" sorusunu yönelttiği öğrenildi. Şara'nın ise "Müzakereye yer yok ve askeri konvoyların durdurulması da söz konusu değil; Suriye devletinin sahada yaptığı her şey, varılan anlaşmanın şartları dahilindedir" dediği ifade edildi. Abdi de anlaşmayı tanımadığını söyleyince Barrack sert tepki gösterdi. Abdi'nin sözleri karşısında sinirlenen ve toplantıdan ayrılan Barrcak, "Erbil'deki görüşmemizin ardından seni tamamen çöküşten kurtardıktan ve tüm anlaşmalara ve arabuluculuklara bağlı olan Cumhurbaşkanı Şara'nın önünde beni utanç verici bir duruma düşürdükten sonra bu ahlaksız bir inkâr" tepkisini gösterdi.

SDG MİADINI DOLDURDU

Büyükelçi Barrack, SDG ile ortaklığın temel dayanağının DEAŞ ile mücadele olduğunu ifade etti. "Şam yönetimi artık güvenlik sorumluluklarını ve cezaevlerinin kontrolünü devralmaya hazır. Bunun için SDG'nin birincil güç olma gerekçesi büyük ölçüde miadını doldurmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti. Terörist Abdi, büyük panik içinde yardım istediği ABD'den de beklediği cevabı alamadı.