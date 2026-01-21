Şamarı yediler ama yetmez! "Fırat'ın doğusu da SDG'den temizlenmeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında YPG'ye sert çıktı: TerörsüzTürkiye ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayati. Kızılelma'nın şafağında buluşacağız. Terörü hayatımızdan mutlaka çıkaracağız. Karanlık senaryoları yırtıp atacağız. SDG yuvalandığı yerlerden söküldü. Terörsüz Türkiye ve bölge hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif olduğu açık. Kürt kardeşlerimiz başka SDGYPG başka. SDG- YPG terör örgütü. Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan. Fırat'ın doğusunda da terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalı.

Bahçeli, "ABD başta olmak üzere, Filistin meselesinde barışın kurucu başkanı Erdoğan olmalı" dedi.



HERKES BİHTER OLMUŞ

Bahçeli, uyuşturucu baskınlarıyla ilgili de "Özel jette her türlü iğrençlik sahne alıyor. Önüne gelen Bihter olmuş, Behlül olmuş. Sorarım size, bize ne oldu? Türkiye Bebek Oteli'ndeki şaibeli olaylarla anılamaz" dedi.