Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'dan hala haber yok

İstanbulBoğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Yarışmacılar arasında dünya rekortmeni olan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov da vardı. Ancak ünlü yüzücü, kıyıya çıkmadı. Günler süren aramalara rağmen Svechnikov'a ulaşılamadı. Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova, oğlunu bulana 500 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

SEYİR GEMİSİ FARK ETTİ

Acılı anne, "Nikolai'nin bulunmasınıtalep ediyorum. Umudumuz büyük.Onun yaşadığını düşünüyorum"diye konuştu. İşte Svechnikov'le ilgiliaramalar sürerken çok önemli birgelişme yaşandı. Bir seyir gemisiönceki gün Galatasaray Adası ileBebek sahili arasında ceset gördü.Hemen durumu sahil güvenliğehaber verdi. Olay yerine gidenekipler bir erkeğe ait olan cesedikıyıya çıkardı.Eşkalin kaybolan Rusyüzücüye bire bir aynı olduğu anlaşıldı.Üzerinde mayo olduğu öğrenilenceset, Adli Tıp'a gönderildi. Adli Tıpuzmanları geniş çaplı inceleme başlattı.

Rus yüzücünün ailesine haber verildi. Aile İstanbul'a geldiğinde kan örneği alınıp cesetle karşılaştırma yapılacak. Böylece cesedin kesin kimliği belli olacak.

Svechnikov, 1995'de dünyaya geldi. Rusya'da "Usta Sporcu" unvanına sahipti. Sayısız rekora ve madalyaya sahip olan Svechnikov, Antonina ile evliydi.