Başkan Erdoğan yan baktı kavgasında hayatını kaybeden Atlas'ın ailesine taziyelerini iletti

İstanbul Güngören geçtiğimiz hafta yürek yakan bir olayla gündeme geldi. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Efe Ç. tutuklandı. Evlat acısı yaşayan anne Gülhan Ünlü bu kez de kendisine gönderilen tehdit mesajlarıyla sarsıldı. Kan donduran cinayetin ardından Atlas'ın ailesine giden tehdit mesajları tüyler ürpertti. Atlas'ın annesine atılan "Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" mesajı sonrası savcılık harekete geçti. Aileye tehdit mesajları gönderen ve sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak canilerin ardı arkası bitmedi. Şimdi de 3 zanlının Atlas Çağlayan'ın adına sosyal medya hesabı açıp paylaşımlar yaptığı belirlendi. Bu hesaplar üzerinden uygusuz paylaşımlar yaptıkları ve aileyi tehdit ettikleri kaydedildi. Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.

Evlat acısıyla yıkılan Gülhan Ünlü, şimdi de ölüm tehditleri alıyor.

BU OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Başkan Erdoğan, anne Gülhan Ünlü ile görüştü. Bu olayın takipçisi olacaklarını belirten Erdoğan, "İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa, Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak" dedi.

Haber: Huzeyfe Atıcı