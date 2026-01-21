Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Saat belli oldu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek. Zirvede, Suriye’de SDG’nin süpürülmesi “Terörsüz Türkiye” çalışmaları ve Gazze’de hız kazanan “Barış Kurulu” girişimi ile ekonomideki güncel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran yapıtğı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir."
GÜMDEMDE NE VAR?
Görüşmenin, Suriye'deki son gelişmeler, "Terörsüz Türkiye"süreci, Gazze ve ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere kritik konuları kapsaması bekleniyor.
Suriye'de SDG'nin Fırat'ın doğusuna süpürülmesi ve Şam'ın otoritesinin güçlenmesi, terörle mücadelede yeni bir aşamayı işaret ederken bu durum, rapor aşamasındaki "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına doğrudan ivme kazandırıyor.
Gazze'de "Barış Kurulu" girişimi ise hız kazanıyor. ABD Başkan Donald Trump'ın kurucu üye olarak davet ettiği Başkan Erdoğan'a yapılan çağrı, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası ve insani yardımlardaki rolünü daha da güçlendirebilir.
BAHÇELİ AÇIKLAMIŞTI: BARIŞ KURULU'NUN BAŞKANI ERDOĞAN OLSUN
MHP Genel Başkanı Bahçeli dün (20 Ocak) TBMM'deki konuşmasında, "Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa ona sesleniyorum: Filistin ve Gazze meselesinde barış kurulu başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı. Haydi, hodri meydan."ifadelerini kullanmıştı.