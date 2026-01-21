Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Saat belli oldu!

Gazze'de "Barış Kurulu" girişimi ise hız kazanıyor. ABD Başkan Donald Trump'ın kurucu üye olarak davet ettiği Başkan Erdoğan'a yapılan çağrı, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası ve insani yardımlardaki rolünü daha da güçlendirebilir.

BAHÇELİ AÇIKLAMIŞTI: BARIŞ KURULU'NUN BAŞKANI ERDOĞAN OLSUN

MHP Genel Başkanı Bahçeli dün (20 Ocak) TBMM'deki konuşmasında, "Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa ona sesleniyorum: Filistin ve Gazze meselesinde barış kurulu başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı. Haydi, hodri meydan."ifadelerini kullanmıştı.