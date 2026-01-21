Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Hangi konular gümdemde?

GÜMDEMDE NE VAR? Görüşmenin, Suriye'deki son gelişmeler, "Terörsüz Türkiye" süreci, Gazze ve ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere kritik konuları kapsaması bekleniyor.

Suriye'de SDG'nin Fırat'ın doğusuna süpürülmesi ve Şam'ın otoritesinin güçlenmesi, terörle mücadelede yeni bir aşamayı işaret ederken bu durum, rapor aşamasındaki "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına doğrudan ivme kazandırıyor.

Gazze'de"Barış Kurulu"girişimi ise hız kazanıyor. ABD Başkan Donald Trump'ın kurucu üye olarak davet ettiği Başkan Erdoğan'a yapılan çağrı, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası ve insani yardımlardaki rolünü daha da güçlendirebilir.

BAHÇELİ AÇIKLAMIŞTI: BARIŞ KURULU'NUN BAŞKANI ERDOĞAN OLSUN

MHP Genel Başkanı Bahçeli dün (20 Ocak) TBMM'deki konuşmasında, "Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa ona sesleniyorum: Filistin ve Gazze meselesinde barış kurulu başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı. Haydi, hodri meydan."ifadelerini kullanmıştı.