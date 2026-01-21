Anadolu neredeyse bir açık hava sanat müzesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Töreni'nde önemli mesajlar verdi:

Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin, coğrafyanın bir özeti, sureti, neticesidir.

Camilerimizin, mescitlerimizin sanat eserleri ile süslenmesi asla tesadüf değildir. Bizler çok köklü bir birikimin varisleriyiz.

Anadolu neredeyse bir açık hava müzesidir. Bir kültür ağacı, bir sanat ve medeniyet çınarı her köşeyi kuşatmaktadır.

Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır.

Tabii bu mirasın yaşatılması, bu çınarın içi oyuk bir ağaca dönüşmeden daha canlı, güçlü ve daha sağlam bir şekilde gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir.

Sanat, millî kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarından, hatta taşıyıcı kolonlarından biridir. Sanatını aşkla yapan, işine tutkuyla sarılan, ömrünü eserlerine adayan ustalarımıza; değerlerimizi yaşattığı ve gençlerimize örnek olduğu için teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan, çeşitli sanat dallarında ödüle layık görülen Hüseyin Öksüz, Sevan Bıçakçı, Mustafa Karpuzcu, Emine Polat, Mehmet Karslı, Mehmet Tamdeğri, M. Bülent Fıstıkçı, Emel Duman, Osman Kırca ve Ertuğrul Şen Günalp'a ödüllerini taktim etti.

Başkan Erdoğan, YKY Vakfı Genel Müdürü Tülay Güngen'e de ödülünü verdi.