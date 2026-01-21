AFAD açıkladı: 21 Ocak Çarşamba günü Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.12'de Mersin'in Erdemli ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.