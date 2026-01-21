3 milyar TL’ye el konulan yasadışı bahis operasyonunda 2 tutuklama!
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, suçtan elde edilen parayı akladıkları tespit edilen ve yönetiminde bulundukları şirketlerin banka hesapları üzerinden yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlenen Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soylu ve Şanlı tutuklanırken Yavuz Başsav ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan Soylu ve Şanlı tutuklanmaları, Basav ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Burak Soylu (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Cihan Şanlı'nın (Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi) tutuklanmasına, Yavuz Basav'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.