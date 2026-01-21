3 milyar TL’ye el konulan yasadışı bahis operasyonunda 2 tutuklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "suçtan elde edilen mal varlığının aklanması", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.