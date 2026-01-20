Yan bakma kavgasında hayatını kaybeden Atlas'ın annesine tehditler yağdı

İstanbul Güngören'de yaşayan Atlas Çağlayan, 2009'da tüp bebek olarak ikizi Doruk ile dünyaya geldi. Doğduğunda henüz 1 kilo 100 gramdı. Uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayata tutunmayı başardı. Sağlık ve teknoloji lisesinde 2. Sınıfa gidiyordu. Aynı zamanda futbolculuk hayali için uğraşıyordu. Atlas Çağlayan, ikizi ve birkaç arkadaşı 14 Ocak günü Merter'de her zaman gittikleri kafeye gidip oturdular. Bu sırada bir başka grupla yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sözlü olarak uzayınca gruplar dışarı çıktı. Efe Ç. elindeki bıçağı Atlas Çağlayan'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Atlas Çağlayan kurtarılamadı. Katil zanlısı Efe Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atlas Çağlayan'ın ailesinin tehdit edildiği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi. 6 şüpheliden Y.T., S.T. ve A.E., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılar, 'tehdit' suçundan mahkeme tarafından cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişinin ise emniyetteki sorguları devam ediyor. Öte yandan sosyal medya hesabı üzerindeki kimi paylaşımları nedeniyle, Kuveyt vatandaşı olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu. Yine sosyal medya hesaplarındaki doğrudan tehdit olmayan bazı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HESABI SORULACAK

Başkan Erdoğan, Çağlayan ailesine başsağlığı diledi. "Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. O güzelim yavru, pırlanta gibi yavru nasıl katledilir? Atlas'ın hesabını sormak görevimizdir" dedi.

AYNI BÜROYA DEVREDİLMİŞTİ

İstanbul Kadiköy'de geçen yıl 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı esnada aynı yaş grubunda olan çocuklar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi de tehdit mesajlarının hedefi olmuştu. Minguzzi ailesine yapılan tehditler de Örgütlü Suçlar Bürosu'na devredilmişti.