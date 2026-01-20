Suriye'de devlet aklı haritayı değiştirdi! 48 saatte zafer

Dünyanınkilitlendiği kriz anlarında adaletin, vicdanın ve diplomasinin sesi olan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel sorunlara çözüm üreten ülke konumuna yükseldi. Savaştan açlığa, mülteci krizlerinden diplomatik çıkmazlara kadar birçok başlıkta devreye giren Erdoğan diplomasisi, Türkiye'yi artık sadece takip eden değil, yön veren küresel bir aktör haline getirdi. Küresel sorunlara çözüm üreten Türkiye, Gazze'de kalıcı barış için hem diplomasi masasında hem de sahada etkin olma kararlılığını ortaya koyuyor.

STRATEJİK ÇÖZÜM ORTAĞI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet etmesi, bu rolün uluslararası alanda da kabul gördüğünün en net göstergesi oldu. Rusya–Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel gıda krizinde Türkiye, tarihi bir diplomatik başarıya imza attı. Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, milyonlarca insanın temel gıdaya erişimini sağladı. Türkiye, bu süreçte kriz anlarının stratejik çözüm ortağı olduğunu dünyaya gösterdi.

Suriye'de Kandil ve İsrail'in desteklediği terör koridoru ve "teröristan" planı çöktü. 13 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgeleri askerî alan ilan etti. 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlatılan operasyonla iki bölgenin kontrolünü ele geçiren ordu, Tel Abyad sahasından güneyde YPG/SDG'nin kontrolündeki Rakka'yı terör unsurlarından temizledi.

DEVLET AKLI HARİTAYI DEĞİŞTİRDİ

SDG'nin hezimete uğradığı Suriye'de harita değiştiren harekatın perde arkası netleşti. Ankara, SDG'nin sivilleri kalkan olarak kullanmasına karşın Şam'a 'sivil hassasiyeti' için daha hassas imkanlar sağladı. Aşiretler ile yapılan görüşmeler yakından izlendi, koordinasyon sağlandı. Süreç başından sonuna Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yürütüldü. MİT, MSB ve Dışişleri organize hareket etti. ABD ve DEAŞ Koalisyonu ile temaslar kuruldu. SDG'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı.

SURİYE'NIN INŞASINAYARDIMCI OLACAĞIZ

DışişleriBakanlığı Suriye'de varılan anlaşmadan memnuniyet duyulduğunu ve ülkenin yeniden yapılanmasına desek verileceği belirtildi. Açıklamada "Türkiye, Suriye Hükümeti'nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir" denildi.

KORKUTAN SORU: YA İKTİDARDA CHP OLSAYDI?

CHP'ninSuriye konusunda yıllardır savunduğu tutarsız politikalar ve tepki çeken söylemler, terör örgütü YPG'nin ağır kayıpları sonrası yeniden gündem oldu. Ana muhalefet kanadı bir dönem, "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" tezini savunmuştu. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne işimiz var bizim Suriye'de?" ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel de Esad'a dayanışma çağrısı yapmıştı.

TERÖRİSTLERE YER YOK

Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/SDG, örgüt unsurlarının merkezi hükümetle entegrasyonunu sağlayacak anlaşma imzaladı. 14 maddeden oluşan anlaşmada ilk maddeyle birlikte SDG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada Deyrizor ve Rakka'nın idaresinin derhal Şam'a bırakılması, Haseke'de de tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumlarına entegre edileceği belirtiliyor. Şam yönetiminin petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolünü alması öngörülüyor. Ayn el-Arab (Kobani) şehrinde Şam'a bağlı bir yerel polis gücü kurulması öngörülüyor. Suriyeli olmayan SDG/PKK yöneticileri ve örgüt mensuplarının sınır dışı edilecek.



TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNESUİKAST ENGELLENDİ

Suriye'deki son gelişmelerideğerlendiren AK PartiSözcüsü Ömer Çelik, "SDG/PKK'nın "terörsüz bölge" hedefine suikast ve "terörsüz Türkiye"hedefini akamete uğratma girişimi, Suriye Yönetiminin terörlemücadele operasyonlarıyla engellenmiştir" dedi.

Haber: Resul Ekrem Şahan