Sosyal medya "teröristlerinin" oyununa dikkat: Türkiye nasıl hedefe konuldu

Suriye ordusu bölgede Kürtlere ve Araplara baskı ve zulüm uygulayarak birleşik ve bütünleşik Suriye'ye entegre olmayı ret edip, terörist faaliyetler yürüten YPG'ye müdahale etmektedir.

GERÇEK: Suriye'de kesinlikle Kürtlere yönelik bir soykırım ya da saldırı yoktur.

Birçok Arap aile gibi çok sayıda Kürt aile de süreci YPG'nin zulmünden kurtuluş olarak görmektedir.

İDDİA:

YPG olmadan DEAŞ ile mücadele olmaz. YPG, DEAŞ'a karşı bugüne kadar etkili bir mücadele verdi.

GERÇEK:

Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile temizlenmez. DEAŞ, YPG için her zaman alan hakimiyeti sağlamak ve yayılmak için kullanışlı bir aparasyondur.

DEAŞ bahanesiyle YPG, bölgede petrol ve doğalgaz kaynaklarını, verimli tarım arazilerini ele geçirmeye çalıştı.

DEAŞ ile herhangi bir hakiki mücadeleye asla girişilmedi. Bölgede DEAŞ ile somut manada en etkili mücadeleyi veren ve bölgedeki diğer terör örgütlerinin yanısıra DEAŞ'a da en önemli darbeleri vuran tek güç Türkiye olmuştur.