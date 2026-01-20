Sosyal medya "teröristlerinin" oyununa dikkat: Türkiye nasıl hedefe konuldu
Türkiye’nin “terörsüz bölge” vizyonuyla yürüttüğü süreci sabote eden ve İsrail'in güdümünde hareket eden PKK’nın Suriye kolu SDG, Suriye Ordusu’nun operasyonuyla Tişrin Barajı dahil kritik noktalardan silindi. Saha hakimiyetini kaybeden örgüt ve yandaşları bu kez DEAŞ kartı ve sosyal medya üzerinden Türkiye’yi hedef alan dezenformasyonla kaos üretmeye çalıştı.
Türkiye'nin "terörsüz bölge" vizyonuyla yürüttüğü süreç devam ederken, PKK'nın Suriye kolu SDG, 10 Mart Mutabakatı'nı ihlal ederek bölgedeki istikrarı hedef aldı. İsrail güdümünde hareket ederek çözüm sürecini manipüle etmeye çalışan terör örgütü, yapılan tüm uyarılara rağmen masaya oturmayı reddetti.
SURİYE ORDUSU SDG'Yİ SÜPÜRDÜ
Bu uzlaşmaz tutumun ardından Suriye Ordusu tarafından başlatılan operasyonla ağır darbe alan SDG, stratejik öneme sahip Tişrin Barajı dahil birçok kritik noktadan tamamen süpürüldü.
SAHA HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN ÖRGÜTTEN KAOS PLANI
Saha hakimiyetini kaybeden terör örgütü, yine DEAŞ kartını devreye sokarak kontrolündeki bölgelerde teröristleri serbest bırakmaya ve yeni bir kaos dalgası tetiklemeyi denedi.
SOSYAL MEDYADAN KİRLİ ALGI
Eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden Türkiye'yi hedef alan kapsamlı bir dezenformasyon kampanyası başlatıldı. Türkiye'nin bölgede halihazırda bir askeri operasyonu bulunmamasına rağmen "Kürtleri hedef aldığı" yönündeki asılsız iddiaların, sahadaki başarısızlığı örtmek ve uluslararası kamuoyunu yanıltmak amacıyla dolaşıma sokulduğu değerlendiriliyor.
İşte dolaşıma sokulan o iddialar ve gerçekler...
İDDİA:
Türkiye desteğiyle Suriye ordusu DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor.
GERÇEK:
Suriye ordusu karşısında büyük hezimet yaşayan YPG, DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmaktadır.
İDDİA:
Suriye'de Kürtlere yönelik bir soykırım uygulanmaktadır.
GERÇEK:
Suriye'de kesinlikle Kürtlere yönelik bir soykırım ya da saldırı yoktur.
Suriye ordusu bölgede Kürtlere ve Araplara baskı ve zulüm uygulayarak birleşik ve bütünleşik Suriye'ye entegre olmayı ret edip, terörist faaliyetler yürüten YPG'ye müdahale etmektedir.
İDDİA:
Bölge halkı YPG'nin varlığını istemektedir.
GERÇEK:
Bölge halkı yıllarca malını, mülkünü, çocuklarını zorla elinden alan YPG'ye karşı net bir duruş sergilemektedir.
Suriye ordusu ilerledikçe YPG kontrolü kaybetmekte, bölgedeki sivil halk da YPG'ye karşı tavır almaktadır.
Birçok Arap aile gibi çok sayıda Kürt aile de süreci YPG'nin zulmünden kurtuluş olarak görmektedir.
İDDİA:
YPG olmadan DEAŞ ile mücadele olmaz. YPG, DEAŞ'a karşı bugüne kadar etkili bir mücadele verdi.
GERÇEK:
Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile temizlenmez. DEAŞ, YPG için her zaman alan hakimiyeti sağlamak ve yayılmak için kullanışlı bir aparasyondur.
DEAŞ bahanesiyle YPG, bölgede petrol ve doğalgaz kaynaklarını, verimli tarım arazilerini ele geçirmeye çalıştı.
DEAŞ ile herhangi bir hakiki mücadeleye asla girişilmedi. Bölgede DEAŞ ile somut manada en etkili mücadeleyi veren ve bölgedeki diğer terör örgütlerinin yanısıra DEAŞ'a da en önemli darbeleri vuran tek güç Türkiye olmuştur.
İDDİA:
Türkiye, Suriye'de Kürtleri hedef alıyor.
GERÇEK:
Türkiye ne bugün ne dün hiçbir zaman Kürtleri hedef almamıştır. Türkiye'nin her zaman meşru tek hedefi bölgedeki Kürtlere de saldıran teröristler olmuştur.
Ayrıca şu an Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonu bulunmamaktadır.