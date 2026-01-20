MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN

Sizleri ve dava arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor; rabbim eksikliğinizi göstermesin diyorum. Anlayışımızda çalışmanın sınırı başarının limiti yoktur.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ HAYATİDİR" Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik. Terörsüz Türkiye ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir.

Zafer, akıl eden, iman eden; 'kim var' diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin harcıdır. Cumhur İttifakı işte bu harcın ve liyakatin burcudur. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. İhanetin, hainlerin karşısındayız. Biz milletimizin hizmetkarıyız. MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin zamanlar üstü mesajıdır. Bize göre siyaset bir meziyet mecburiyet, mensubiyet olmanın yanı sıra insana hizmetin hassasiyet ile göstermenin cümlesidir.

SDG ve YGP yuvalandığı sahalardan sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından çıkarılmıştır. 10 Mart'a direnç gösteren, masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG süpürme harekatı ile bulunduğu alanlardan def edilmiştir. SDG'nin, 27 Şubat çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. Suriye'deki SDG provokasyonunu barış sürecini baltalama girişimi olarak gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. Suriye'de Arap aşiretlerinin Kürtlerin Türklerin bir ve beraber yaşama dışında arzuları yoktur. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler hakkında söz beyan etmesi hayal ürünüdür.

MHP olarak yeni Suriye'de kapsayıcı, kucaklayıcı, uzlaşmacı tüm etnik ve dini unsurları Suriye geleceğinde buluşturan demokratik, temsil adaletine, seçimlere dayalı bir anlayış ile anayasa yapılmasını önermiştik. Şara'nın yayınladığı kararname düşüncelerimize uygun içeriktedir. İsabetli, anlamlı, doğru zamanda atılmış bir adımdır.

Suriye'de hiçbir kesim dışarıda bırakılmamalı, yok sayılmamalıdır.

