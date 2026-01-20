İzmir merkezli 14 ilde 608 adrese uyuşturucu baskını: 641 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları vardı.

Dün İzmir'de, Cumhuriyet tarihimizin "en kapsamlı narkotik operasyonu" olan NARKOKAPAN-İZMİR' i gerçekleştirdik.

Operasyon görüntüleri (Takvim.com.tr)

Operasyonumuzun hazırlık sürecinde; özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yöneliksaha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızıtitizlikle yürüttük.

Yaklaşık 4 aysüren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık.

Değerli Basın Mensupları,

Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz.

Torbacılar; uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü, kulağıdır. Bunlar aracılığıyla sokaklara iniyorlar. İşte Narkokapan operasyonlarıyla biz, bu zehir tacirlerinin bir bakıma elini kolunu kesiyoruz. Hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz.

Yani uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor vepazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz.

Değerli Basın Mensupları,

Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna:

4 bin 500polis, 956ekip ve 8özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.