İBB’nin paralarını Kıbrıs’ta kumarda yediler Ekrem'in A takımına sarı kumar odası

İşadamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıktı. Bu uçuşlara katılan tutuklu sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın dün verdiği ek ifadeye TAKVİM ulaştı. Gülibrahimoğlu ile 1.5 sene sevgili olarak ilişki yaşadığını vurgulayan Karaca, "Kendisi ile 30 Mayıs 2022 tarihli Almanya-Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok gezimiz tatilimiz olmuştur. Telefonumdan çıkan fotoğraflarımın bir kısmı bunlarla ilgilidir" dedi.

'KIPKIRMIZI OLMUŞTU'

Karaca, Kıbrıs'a gittiklerinde otelde Emel Müftüoğlu, Fatih Keleş, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı iş adamı Hakan Karanis, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü ve İmamoğlu'nun kasası iş adamı Hüseyin Köksal'ı orada gördüğünü söyledi. Burada kendilerine özel olarak kumar oynamak için hazırlanmış sarı bir odadan bahsetti: Murat Gülibrahimoğlu'yla oraya gittim. Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı.

JET FATURASI 22 BİN EURO

Rabia Karaca'nın, Murat Gülibrahimoğlu ve ekibiyle özel jet kiralayarak yaptığı KKTC seferinin faturası ortaya çıktı. 22 bin euro tutan gidiş-dönüş jet seferini ödeyen şirketin, Kuzey İstanbul Modern A.Ş. olduğu anlaşıldı. Kuzey İstanbul Modern A.Ş. Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemde milyonlarca liralık ihale almış ve bahse konu ihalelere tek başına girmişti. Kuzey İstanbul A.Ş.'ye bağlı Kuzey İstanbul Gayrimenkulün o dönem yönetiminde Fatih Keleş'in olduğu deşifre edildi.

Rabia Karaca, "Münih tatilinde Murat Gülibrahimoğlu bana çok sayıda hediye aldı. Hatta hediyelerim valize sığmamıştı" dedi.

Haber: Atakan Irmak ve Ali Rıza Akbulut