Esenboğa Havalimanı tamamlayıcı tesisler açılışında konuşan Başkan Erdoğan: 'Sözümüz artık her platformda geçiyor'

Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var" ifadelerine yer verdi. Hizmet siyasetinden hiçbir zaman taviz vermediklerini belirten Erdoğan "Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık" dedi. Erdoğan şöyle konuştu:

Hükümet olarak tam 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Takip eden değil takip edilen bir Türkiye var.

MİLLETİN PARASIYLA KEYİF ÇATTILAR

Konuşmasında muhalefete de tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz" dedi.

BÖLGEDE TERÖRÜN DEVRİ SONA ERDİ

Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Suriye'de provokasyonlara rağmen başarılı bir sınav verildiğini söyledi. Bölgede terörün devrinin kapandığını belirten Erdoğan, "Entegrasyon anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli. Suriye Suriyelilerindir. Tüm kesimleri ile kardeş Suriye halkınındır. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kardeşimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisini anlaşmadan ve operasyondan ötürü tebrik ederim" dedi.

Toplam yatırım bedelinin 298 milyon euro olduğu çalışmalar, devletin kasasından tek kuruş çıkmadan hayata geçirildi. İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor.