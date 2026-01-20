CHP'li Kadıköy Belediyesi kışın ortasında sokaktaki kedi evlerini topladı!

İstanbul'unen kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy'de kedi isyanı çıktı. CHP'li Kadıköy Belediyesi ilçenin sokaklarındaki kedi evlerini toplamaya başladı. Zabıtalar gece geç saatlerinde tahtadan yapılan ve hayvanseverler tarafından sokaklara bırakılan evleri tek tek topladı.