Başkan Erdoğan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıkladı: "23 yılda 13 bin 448 eser ülkemize iadesini sağladık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Sanatçının ortaya koyduğu her eser binlerce yıllık tarihin ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özetidir. Sanat, milli kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarındandır. İnancımızda her insan kendi başına hazinedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli sanatçılarımız, sevgili gençleri sizler hürmetle selamlıyorum. Bakanlığımızın ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli törende sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hoş geldiniz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü) ANADOLU NEREDEYSE BİR AÇIK HAVA MÜZESİ Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin, coğrafyanın bir özeti, sureti, neticesidir. Camilerimizin, mescitlerimizin sanat eserleri ile süslenmesi asla tesadüf değildir. Bizler çok köklü bir birikimin varisleriyiz. Anadolu neredeyse bir açık hava müzesidir. Bir kültür ağacı, bir sanat ve medeniyet çınarı her köşeyi kuşatmaktadır. Hangi ilimize giderseniz gibin orada sanata gönül vermiş, fikirleri esere dönüşmüş üstatlarla karşılaşırsınız. Tarihin kültürün mekanın sanatsal bir kalbe nasıl tesir ettiğini anlarsınız. Türkiye, UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Bu mirasın yaşatılması, oyuk bir ağaca dönüşmeden gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. Gençlerimize örnek olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.