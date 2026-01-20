Başkan Erdoğan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıkladı: "23 yılda 13 bin 448 eser ülkemize iadesini sağladık"
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Listeye 10 kişiyi daha eklediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sanatçının ortaya koyduğu her eser binlerce yıllık tarihin ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özetidir.
Sanat, milli kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarındandır. İnancımızda her insan kendi başına hazinedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli sanatçılarımız, sevgili gençleri sizler hürmetle selamlıyorum. Bakanlığımızın ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli törende sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hoş geldiniz.
ANADOLU NEREDEYSE BİR AÇIK HAVA MÜZESİ
Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin, coğrafyanın bir özeti, sureti, neticesidir. Camilerimizin, mescitlerimizin sanat eserleri ile süslenmesi asla tesadüf değildir. Bizler çok köklü bir birikimin varisleriyiz. Anadolu neredeyse bir açık hava müzesidir. Bir kültür ağacı, bir sanat ve medeniyet çınarı her köşeyi kuşatmaktadır. Hangi ilimize giderseniz gibin orada sanata gönül vermiş, fikirleri esere dönüşmüş üstatlarla karşılaşırsınız. Tarihin kültürün mekanın sanatsal bir kalbe nasıl tesir ettiğini anlarsınız.
Türkiye, UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Bu mirasın yaşatılması, oyuk bir ağaca dönüşmeden gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. Gençlerimize örnek olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.
LİSTEYE 10 KİŞİYİ DAHA EKLİYORUZ
Bugüne kadar 90 kişiyi ve 2 grubu Yaşayan İnsan Hazineleri listemize aldık. Geçtiğimiz sene 25 usta ve sanatçımızı bu listeye dâhil ettik. Bu yıl ise listemize 10 yeni isim daha ekliyor, Yaşayan İnsan Hazineleri varlığımızı daha da zenginleştiriyoruz.
Ödüllerini inşallah birazdan tevdi edeceğimiz Hattat Hüseyin Öksüz'ü, Geleneksel Kuyumculuk Ustası Sevan Bıçakçı'yı, Körüklü Çizme Ustası Mustafa Karpuzcu'yu, Folklorik Bebek Yapımı Sanatçısı Emine Polat'ı, Mücellit Mehmet Karslı'yı, Zil Yapım Ustası Mehmet Tamdeğri'yi, Sedefkâr Mehmet Bülent Fıstıkçı'yı, İpek Böcekçiliği ve Dokumacılığı Ustası Emel Duman'ı, Üç Telli Bağlama İcracısı Osman Kırca'yı ve Devdah Ertuğrul Şen Günalp'i sizlerin ve milletimizin huzurunda ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Meselelerin dış yüzünü aşıp öze, asıl manaya ulaşmak durumundayız. Sanat eğer mesafe kat etmemize yardımcı olmuyorsa bu çalışmaların bir anlamı yok demektir.
81 İLE YAŞAYAN MİRAS OKULU
Birileri gibi işin edebiyatını yapmıyor, tribünlere oynamıyoruz. Arkeolojik kazılardan restorasyonlara, gece müzeciliğinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar kültür varlıklarımızı ihya ediyoruz. Yaşayan miras okullarımızı 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. 15 binin üzerindeki buluntuyu gün yüzüne çıkardık. Gece müzeciliğinde 600 bin ziyaretçiyi ağırladık.