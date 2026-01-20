Başkan Erdoğan Külliye'de Özbek heyetini kabul etti
Son dakika: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan heyetini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov, Savunma Bakanı Tümgeneral Shurat Halmuhamedov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Bahodir Kurbonov'u kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.