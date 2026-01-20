Bakan Fidan'dan Suriye'de DEAŞ uyarısı Gazze mesajı: "Türkiye her zaman yapıcı rol oynamaya devam edecek"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı'na katıldı. (AA)

TÜRKİYE HER ZAMAN YAPICI ROL OYNAYACAK

Bu sabah erken saatlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de bir araya geldiklerini kaydeden Fidan, Barrack'ın dün Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini paylaştığını aktardı.

Fidan, dün gün boyu kritik görüşmeler olduğunu ifade ederek, "(Barrack) Her iki tarafla da görüştü ve her iki taraf da bu sefer üçlü bir araya gelerek Şam'da görüştü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu. Uzun görüşmeler. Bunlarla ilgili görüş teatisinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları takdirle açıkçası karşılıyorlar. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz."dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HERHALDE ÇOK KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE BU KONUDAKİ KARARLARINI VERECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet edilmesi ve bundan sonra Gazze'deki sürecin nasıl işleyeceği sorusuna yanıt veren Fidan, devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturulduğunu ve buranın kuruluş şartı, sözleşmesinin olduğunu belirterek, "Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler."ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Başkanı Erdoğan'ın başından beri Gazze'deki durumun çözülmesi için ulusal bir seferberliğin olmasını savunduğunu, buna öncülük ettiğini, birçok uluslararası ortaklarla bunun emeğini ve çabasını verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şimdi bu türden bir kurulun kuruluyor olması, tabii belli birtakım eksikler olabilir, ona rağmen kıymetli bir gelişme diye açıkçası değerlendiriyoruz. Burada bizim de yakından çalıştığımız belli başlı ülkelere, Orta Asya'daki Özbekistan, Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri dahil olmak üzere, Azerbaycan olmak üzere davetiye gitmiş olmasını kıymetli buluyoruz. Bütün bu ortaklarımızla, kardeşlerimizle hem bölgemizdeki Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi hem Türk dünyasındaki kardeşlerimizle hem de Avrupa'daki dostlarımızla bütün bunları değerlendirip kararımızı vereceğiz."