Türkiye'dem Karaçi’deki yangında hayatını kaybedenler için taziye
Pakistan’ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için Türkiye’den taziye mesajı yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yangın sonucu yaşanan can kayıplarından duyulan üzüntü dile getirilerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Pakistan halkına başsağlığı temennileri iletildi.
Açıklamada, "Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.