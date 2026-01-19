Suriye askeri teröristleri püskürttü! Darbeyi yedi hizaya geldi

Bugün hezimete uğrayan YPG/SDG, anlaşma masasına oturmak zorunda kaldı. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. 14 maddelik anlaşmada terör örgütü PKK yönetici ve mensuplarının bölgeden çıkarılmasını da içeriyor. Ayrıca Suriye hükümet güçleri ile SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi de var. Örgütün işgali altındaki Haseke'de tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı. Anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.

TÜRKİYE: İSTİKRARI DESTEKLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz" ifadesini kullandı.

SURİYE ORDUSU GEREĞİNİ YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki gelişmelere değerlendirdi. Bahçeli, "Suriye ordusunun SDG/PKK karşısında sahada gösterdiği üstünlük, Şam yönetiminin ülkenin tamamında kontrolü sağlama iradesini ortaya koymakla kalmamış, SDG'nin, iddia ettiği kadar güçlü ve etkin olmadığı gerçeğini de ifşa etmiştir" DEVLET BAHÇELİ açıklamasında bulundu.

SURİYE ASKERİ TERÖRİSTLERİ PÜSKÜRTTÜ: ETKİN TEMİZLİK

Suriye ordusu 10 Mart Mutabakatı'na uymayan SDG'ye yönelik kapsamlı bir harekat başlattı. Fırat'ın batısını SDG teröründen temizleyen Şam, Fırat'ın doğusuna doğru ilerledi. Deyr Hafir, Meskene ve Tabka işgalden kurtarıldı. SDG elebaşı Mazlum Abdi "Çekiliyoruz" açıklamasıyla kaçtıklarını ilan ederken, Suriye ordusu Rakka'da da kontrolü ele geçirdi. Teröristlere karşı ayaklanan Suriyeli aşiretler de Şam yönetimine bağlılıklarını bildirerek, petrol sahaları dahil Deyrizor ilinin tamamını terörden temizledi. Ayrıca Haseke'ye bağlı Şeddadi kentinde, YPG saflarındaki panik ve çözülme sırasında ayaklanan aşiret güçlerinin bölgeyi ele geçirdiği bildirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, "Rakka'daki halkımıza müjde veriyoruz. Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi" dedi.

İsrail'in güdümündeki YPG/SDG teröristlerine karşı Suriye Ordusu'nun başlattığı temizlik harekatı zaferle sonuçlandı. Teröristler ağır kayıplarla geri çekilirken, Rakka teröristlerden kurtarıldı, doğalgaz ve petrol kuyuları da teröristlerden arındırıldı.