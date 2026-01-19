Milli tenisçi Zeynep Sönmez Avustralya Açık’ta tarih yazdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ınilk turunda dünya basamağında 112. sırada olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi.

TARİHİ BAŞARI

Sönmez, 2 saat 37 dakika süren mücadelede Alexandrova'yı 7-5, 4-6 ve 6-4 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi böylece Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.Zeynep Sönmez, 2. turda Anna Bondar-Elizabeth Mandlik eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Öte yandan Sönmez maç içinde yaptığı duyarlı davranışla da dikkatleri çekti. Kavurucu sıcak altındageçen mücadelenin ikinci setinde, hakemin hemen yanında bir anda yere yığılan top toplayıcı çocuğun imdadına ilk koşan isim milli tenisçimiz oldu. Zeynep Sönmez, çocuğun kollarından tutup gölgeye taşıdı ve sağlık ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı. Sönmez bu davranışıyla seyircilerden alkış topladı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Zeynep Sönmez'i yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Bak paylaşımında, "Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçimiz oldu. Harikasın Zeynep, seninle gurur duyuyoruz kızım" ifadelerini kullandı.

