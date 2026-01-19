İletişim Başkanı’ndan Erdoğan paylaşımı: Türkiye istikrarın merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının Türkiye'nin küresel krizlerin yaşandığı bir dönemde istikrarın, dayanıklılığın ve vicdanlı siyasetin merkezi haline geldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının, Türkiye'nin hem iç hem de dış politikada kararlı, ilkeli ve insani duruşunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Duran, Türkiye'nin bugün yalnızca kendi vatandaşlarına güven veren bir ülke olmadığını, aynı zamanda bölgesinde barışın, diplomasinin ve adaletin sesi konumuna yükseldiğini belirtti.

Bu tablonun güçlü liderlik, devlet-millet bütünlüğü ve stratejik vizyonun bir sonucu olduğunu kaydeden Duran, Türkiye'nin bölgesel krizlerde denge ve itidal ekseninde hareket eden nadir aktörlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı, İran'daki gelişmeler ve Suriye meselesine ilişkin değerlendirmelerinin, Türkiye'nin ilkeli diplomasi çizgisini sürdürdüğünü gösterdiğini ifade ederek, Türkiye'nin her zaman barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusu olduğunu vurguladı.

Paylaşımında, "Sorunların çözüm adresi müzakere masasıdır" vurgusuna da yer veren Duran, bu yaklaşımın Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü diyalog temelli dış politikanın özünü yansıttığını ve ülkeyi bölgede güvenilir ve arabulucu bir aktör haline getirdiğini belirtti.

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların bir bölümüne de yer verdi.