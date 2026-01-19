Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist ve yeni kule! Başkan Erdoğan açıkladı: Avrupa'da lideriz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3'üncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesislerinin açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Esenboğa’da yeni dönemi başlattı!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu güzel buluşma vesilesiyle Başkent Ankara'mıza sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.



Bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarımızı daha da yukarılara çekeceğiz. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Artık nasıl tavır alacağı merak edilen, takip edilen bir Türkiye var.

Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk gün ki gibi devam ediyoruz.

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz.

Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık.

HAVALİMANI SAYISI 60'A YÜKSELECEK



2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı bugün 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden nereye.

50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 156 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 247 milyonu aştı.

AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ DÜNYADA YEDİNCİ



Göreve geldiğimizde Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Havalimanını halkın limanı haline getirdik. Yolcu bazında Avrupa'da üçüncü dünyada 7. sıraya geldik. İstanbul havalimanı Avrupa'da 2. dünya genelinde 7. oldu.

Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı uçuş sayısında 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor.





Esenboğa'ya yeni pist (Sosyal medya)





ÇOK SAYIDA BİNA İNŞA EDİLDİ



İki etaptan oluşan projenin birinci etap işleri tamamlanırken; bu işler kapsamında havalimanının 75 metre genişlik ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pisti, 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere 945 bin metrekare kaplama sahası ve 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda bina inşa edildi.