Duran’dan Suriye uyarısı: Dezenformasyon karşılıksız kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Duran, yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif girişimlerin dikkatle incelendiğini belirtti. Bu tür paylaşımların karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Duran, sorumlular hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Suriye mesajı (Ekran görüntüsü)

Kamuoyuna da çağrıda bulunan Duran, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, resmî kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.