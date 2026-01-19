DHKP/C'ye finans davasında karar: Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis
CHP'li belediyeler üzerinden DHKP/C’ye finans sağlandığı iddiasıyla açılan davada, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, Genç’i “terör örgütüne finans sağlamak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik yürütülen DHKP/C soruşturması kapsamında açılan davada karar açıklandı. Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile çeşitli belediyelerde başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş isimlerin de yer aldığı 25 sanık, "terör örgütüne finans sağlamak"suçlamasıyla yargılandı.
7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI
Karar duruşması, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Şükrü Genç'in DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Davada diğer sanıklara ilişkin hükümler de duruşmada açıklandı.