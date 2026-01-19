DHKP/C'ye finans davasında karar: Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik yürütülen DHKP/C soruşturması kapsamında açılan davada karar açıklandı. Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile çeşitli belediyelerde başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş isimlerin de yer aldığı 25 sanık, "terör örgütüne finans sağlamak"suçlamasıyla yargılandı.