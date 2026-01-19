Bu fener asla pes etmiyor! Talisca 2 gol birden attı kanarya Alanya’yı yıktı!

Alanya'da deplasmanında iki kez geriye düşmesine rağmen kazanan Fenerbahçe geri dönüşlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu sezon skor dezavantajına düştüğü tüm maçları kazanarak müthiş bir istatistik yakaladı. Beşiktaş ve Rizespor deplasmanında 2-0'dan geri dönüp 3 puanı alan Tedesco'nun ekibi Antalyaspor önünde 2-2, Galatasaray önünde ise 1-1'lik beraberlik almıştı.

20 YIL SONRA BİR İLK

Yenilmezliğini dün de sürdüren Fenerbahçe önemli bir başarıya imza attı. Kanarya 1964- 65 ve 2005-06sonrası ilk kez 18 haftayımağlup olmadan geçti.

SON 4 MAÇTAM 6 GOL!

Müthiş bir form grafiği yakalayan Anderson Talisca, Alanya deplasmanında da şov yaptı. Brezilyalı yıldız son 4 maçta tam 6 kezrakip fileleri havalandırdı.