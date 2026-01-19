Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına emin adımlarla devam edecek!

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabine toplantısında Suriye'deki son askeri ve siyasi gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Suriye ordusunun Rakka, Tabka ve Deyr ez-Zor hattında elde ettiği başarı dikkatle izleniyor. Türkiye bu süreçte konuya "Suriye'nin iç meselesi" olarak yaklaşıyor.

YAKINDAN İZLİYORUZ

Bununla birlikte Suriye yönetiminin talep etmesi durumunda, gelişmelere bağlı olarak askeri destek de verilebileceği her fırsatta kamuoyuna açıklanıyor. Kandil'deki şahin kanadın provokatif hamleleri başta olmak üzere tüm riskleri dikkate alan Türkiye, gelişmeleri tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak takip ediyor. Bu kapsamda gerek askeri gerek istihbari gerekse de diplomatik açıdan her türlü senaryoya karşı hazırlıkların yapılmakta olduğu belirtiliyor.

GAZZE VE BARIŞ DİPLOMASİSİ

Dış politikada bir diğer kritik başlık ise Gazze olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Kurulu Kurucu Başkanı sıfatıyla Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektup ve Türkiye'nin kurucu üye olarak Barış Kurulu'na davet edilmesi Kabine'de değerlendirilecek. Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında atılacak adımlar ayrıntıları ile ele alınacak.