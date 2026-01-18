VIP odaların kaydedildiği 30 flash disk ve yüzlerce CD ele geçirildi

İstanbul'dakiBebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği İstanbloom adlı rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ele geçirildi. Bu flash disk ve CD'lerde, otelin teras katında sadece özel kartla çıkılabilen bir alanda düzenlenen en fazla 50 kişinin girdiği elit partilerin ve sonrasında kadınlarla birlikte girilen 6 VİP odanın görüntülerinin olduğu anlaşıldı.

DİSKLER ŞİFRELİ

Yıldırım'ın arşivlediği görüntülerde VİP odalara götürüldükleri belirlenen bazı kadınların ifadeleri alındı. Bu görüntülerle işadamlarına şantaj yapıldığı değerlendirildi. Gizli arşivin tamamının çözülmesi için özel bilirkişi heyeti kuruldu. Siber uzmanlar şifreli diskleri açtıktan sonra yapay zeka sistemlerini de kullanarak odalara girenlerin isimlerini, yüz tanıma sistemleriyle tespit edecek. Bu sayede belirlenen isimler, otel kayıtlarıyla eşleştirilecek.

"SOHO HOUSE" GİBİ

Soruşturma kapsamında otelin teras katında en fazla 50 kişinin katıldığı "Soho House partisi" gibi davetli, seçkin kişilerin alındığı özel partiler yapıldığı, buraya sadece resepsiyondan özel kart alınarak giriş yapıldığı öğrenildi. Buraya gelen ünlü isimlerin yapılan partinin ardından kadınlarla VİP odalara geçtikleri öğrenildi.

Bebek Otel'in sahibi tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın Şişli'deki İstanbloom sitesindeki rezidansında kumar oynayan 30'dan fazla iş adamının isimlerinin yer aldığı çetele defterlerinin yanı sıra rezidansın deposunda adeta dev bir arşiv bulunmuştu.

Haber: Halit Turan