Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet etti

Türkiye, Gazze'de barışın tesisi için büyük bir diplomasi trafiğini yönetti. Bir süre önce 'ateşkes anlaşmasının' ikinci aşamasına geçildi. Barış Kurulu'nun oluşturulmasına karar verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu kurucu üyeliği için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da davet gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'ın Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak Başkan Erdoğan'ı da davet ettiğini açıkladı. "BM Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edilmektedir. Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir" ifadelerini kullandı.

TRUMP BAŞKANLIK EDECEK

Ateşkes sürecinin ikinci aşamasına resmen geçilirken, bu aşamada siyasi geçiş, güvenlik koordinasyonu ve yeniden inşa süreci eş zamanlı yürütülecek. İkinci aşamanın temel yapı taşlarından biri olarak "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi" oluşturuldu. Komitenin Başkanlığı'na Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat getirildi. Trump'ın Başkanlık edeceği Barış Kurulu, siyasi koordinasyon, diplomatik temaslar ve uluslararası finansman süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Kurucu Yürütme Kurulu olarak da tanımlanan yapıda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, yatırımcı Marc Rowan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve iş insanı Robert Gabriel yer alıyor.

BİRLİKTEGÜÇLÜYÜZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda gençlere sanal bahis, kumar, uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Gençlerimizi, geleceğimizi hedef alan saldırı dalgasını bir olursak, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz. Sadece kendi evinin önünü temizlemek yetmez, komşularımıza da yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Gönüllü kuruluşlarımızın, medyamızın, üniversitelerin bize omuz vermesine ihtiyacımız var. Siyasi partilerin abuk sabuk gündemleri terk edip desteğine ihtiyacımız var. Sporcuların, sanatçıların, kanaat önderlerinin bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var" dedi.

HAKAN FİDAN DA KURULDA

Gazze'de yönetişim ve kamu hizmetlerinin koordinasyonu amacıyla "Gazze Yürütme Kurulu" oluşturuldu. Bu kurulda Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alacak. Bu hamle, Türk askerinin Gazze'de görev almasının önünü açacak bir adım olarak değerlendirildi.Kurulda ayrıca Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, eski BM yetkilisi Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer alacak.