Müzakere masasından sahada bozguna: SDG/YPG’nin Yanlış Hesabı Suriye’den Döndü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'de son bir haftadır yaşanan gelişmelerin, Terörsüz Türkiye sürecini baltalamayı hedefleyen bir boyutunun bulunduğu değerlendirildi.

Kaynaklar, Türkiye'nin başından bu yana Suriye'de SDG/YPG yapılanmasının müzakereler yoluyla kendini feshederek Suriye yönetimine entegre olması yönünde destekleyici bir tutum benimsediğini vurguladı. Bu çerçevede, SDG ile 10 Mart'ta varılan mutabakatın uygulanabilmesi için Şam yönetiminin örgüte dönüşüm ve entegrasyon adına gerekli süreyi tanıdığı ifade edildi.

Ancak güvenlik değerlendirmelerine göre, Şam yönetiminin ve entegrasyon sürecini destekleyen Türkiye'nin müzakere ve barışçıl çözümü tercih eden yaklaşımı, SDG/YPG tarafından bir fırsat olarak görüldü. Örgütün, bu süreyi müzakere ve dönüşüm için kullanmak yerine zaman kazanmayı ve işgal yoluyla elde ettiği kazanımları maksimize etmeyi tercih ettiği, ayrıca entegrasyon sürecini Terörsüz Türkiye sürecine karşı bir pazarlık unsuru haline getirmeye çalıştığı belirtildi.

Halep'te çatışmalara giden süreçte, Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla ayrıcalıklarını kaybetme endişesi yaşayan terör örgütünün Kandil'deki şahin kanadının, bazı ülkelerin telkinleriyle SDG/YPG yapılanmasının çözümsüz kalmasını ve çatışma yoluna sürüklenmesini dayattığı kaydedildi. Bu doğrultuda Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik saldırıların ardından Suriye yönetiminin, örgütün müzakere yolunu terk ettiğini kabul ederek Fırat'ın batısında kapsamlı bir karşı operasyon başlattığı aktarıldı.

ÇOK SAYIDA KRİTİK NOKTAYI KAYBETTİLER

Dış güçlerin telkinleriyle hareket eden terör örgütü SDG/YPG'nin, Suriye ordusu karşısında Deyr Hafır, Tabka ve Rakka'nın güneyindeki Mansura başta olmak üzere birçok kritik noktayı kaybettiği bildirildi. Çatışmaların yaşandığı ve yaklaştığı birçok şehirde Arap aşiretlerinin de örgüte taraf olmadıklarını açıklayarak Suriye hükümetiyle entegrasyonu tercih ettiklerini deklare ettiği ifade edildi.

10 MART'A GÖRE DAHA ZAYIF NOKTADALAR

Güvenlik kaynakları, terör örgütü SDG/YPG'nin bugün Suriye yönetimi karşısında 10 Mart'a kıyasla daha zayıf bir konumda bulunduğuna dikkat çekti. Örgütün müzakere masasına oturmaması halinde, Fırat'ın doğusunda da operasyonlara maruz kalmasının ve daha fazla kayıp vermesinin kaçınılmaz olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ANKARA'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE AÇIK DESTEK

Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiği, konuya Suriye'nin iç meselesi olarak yaklaştığı ve önceliğinin sorunun müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi olduğu vurgulandı. Bu kapsamda Ankara'nın sürece siyasi ve diplomatik destek verdiği, ancak Suriye yönetiminin talep etmesi durumunda ve sahadaki gelişmelere bağlı olarak askeri destek seçeneğinin de masada olduğu belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYORLAR

Öte yandan, terör örgütünün özellikle Kandil'deki ve buradan Suriye'ye geçen şahin kanadının, ayrıcalıklarını kaybetmeme amacıyla dış telkinlerin de etkisiyle Terörsüz Türkiye sürecini olumsuz etkileyecek girişimlerde bulunduğunun Türkiye tarafından gözlemlendiği kaydedildi. Türkiye'nin bu riskleri dikkate alarak gelişmeleri yakından izlediği, askeri, istihbari ve diplomatik tüm senaryolara karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ve gerek Suriye'deki gelişmeler gerekse Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye yönelik girişimlere karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.