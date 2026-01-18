Müsavat Dervişoğlu tek aday olarak girdiği seçimle yeniden İYİ Parti Genel Başkanı oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi.
Giriş Tarihi:
İYİ Parti, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlediği 4. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Tek aday olarak seçime giren Müsavat Dervişoğlu, 1180 delegenin tamamının oyunu alarak, ikinci kez genel başkanlığa seçildi.
Kurultay kapsamında Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.