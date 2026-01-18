Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan kaçmaya çalışırken havaalanında yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasındagözaltına alınan 18 kişiarasında olan Galatasaraylıeski futbolcu Ümit Karan, 14şüpheli ile birlikte tutuklandı.Karan verdiği ifadede,"Geçmişte yurt dışında neolduğunu bilmediğim bir şeykullandım. İki aylık sevgilimolan Ş.Ö'ye uyuşturucuvermedim" dedi. Bu aradaKaran, kendisine uyuşturucusağlayan isimlerin deşifreolması üzerine SabihaGökçen'den yurtdışına kaçmakisterkenyakalanmıştı.

Haber: Atakan Irmak