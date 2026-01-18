Nerede provokasyon orada Distaste! Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı
Türkiye'nin iç cephesini tahkim ettiği şu günlerde "Türkçülük" maskesiyle 5. kol faaliyeti yürüten sosyal medya hesapları alenen "halkı kin ve düşmanlığa" tahrik ediyor. Bu kapsamda vatana ihanet derecesinde paylaşımları olan ve "Distaste" üzerinden sistematik bir provokasyon yürüten etki ajanı Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı. Akbulut’un Kıyas ve Burada Yaşandı isimli provokatif hesapların da yöneticisi olduğu belirlendi.
Son günlerde sosyal medyada ırkçılığı temel edinen ve toplumun sinir uçlarıyla oynayan operasyon hesapları Türkiye'de 5. kol faaliyeti yürütüyor.
Fahrettin Gökberk Akbulut'un yönettiği "Distaste" rumuzlu sayfa da bu hesaplardan biri. Distaste sistematik olarak "halkı kin ve düşmanlığa"tahrik eden paylaşımlarıyla ön planda.
Distaste iç cephenin tahkim edildiği şu günlerde sistematik provokasyon ve dezenformasyon peşinde.
Distaste vb. hesaplar, Türk ve Türkçülük kavramına sığınıp Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına karşı operasyon çeken organize bir yapı haline geldi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işleyen Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şahsın dijital materyallerine de el konuldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Sabah 09.05 sularında yakalanan Fahrettin Gökberk Akbulut'un evinden 12 adet dijital materyal çıktı. Akbulut emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
KIYAS, DISTASTE, BURADA YAŞANDI...
Gözaltına alınan Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut'un Kıyas ve Burada Yaşandı isimli provokatif hesapların da yöneticisi olduğu öğrenildi.
Böylelikle sistematik olarak Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına karşı operasyon çeken organize 5. kol aparatlarının foyası ortaya çıkmış oldu.