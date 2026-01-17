Uyuşturucu soruşturması dalga dalga büyüdü! Son operasyonda oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuya karşı çok geniş çaplı bir temizlik operasyonuna başladı. Son aylarda ünlü işadamları, oyuncular, fenomenler, futbolcu ve sanatçıların da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Büyük bölümünün uyuşturucu kullandığı, partilere katıldıkları ve fuhuş dahil her türlü rezillikleri yaptıkları anlaşıldı. Şu ana kadar, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.

15 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

VoleybolcuDerya Çayırgan'ın, Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu iddia eden tutuklu fenomen Rabia karaca ile birlikte 15 kişinin daha testleri pozitif çıktı. Operasyonlar sonucu Ceyda Ersoy, Burak Altındağ ve Mert Vidinli gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Şevval Şahin ve Kasım Garipoğlu hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah ile birlikte Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın da gözaltına alındı. Bu şüphelilerin telefonlarının da incelendiği öğrenildi. Önceki gün gözaltına alınan aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber: Deniz Yusufoğlu