KIZILELMA ABD ve Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 0,8 Mach (Yaklaşık bin km) hıza ulaşarak rekor kırdı
İnsansızSavaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA yine çok zor bir testi başarıyla tamamladı. Son hız testinde 0,8 Mach (Yaklaşık bin km) seyir hızına ulaşarak önemli bir eşiği daha geride bırakan KIZILELMA, yerli hava aracının insanlı savaş uçaklarıyla aynı harekât temposunda görev yapabilecek olgunluğa eriştiğini ortaya koydu. Bayraktar KIZILELMA'nın yeni performans test uçuşuna ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu hızın yüksek tehditli hava sahalarında daha hızlı reaksiyon, artırılmış hayatta kalma kabiliyeti ve eşgüdümlü görev icrası sağladığı vurgulandı. KIZILELMA, daha önce de dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdiği akıllı filo otonomisi testini başarıyla tamamlamıştı. Uzmanlar, ulaşılan hız ve otonomi seviyesinin; uçak gemilerinden kalkış, derin taarruz, sürü konseptli operasyonlar ve insanlıunsansız karma görevler açısından KIZILELMA'yı geleceğin hava harp doktrininde eşsiz bir konuma yükseleceğini söyledi.
İşte bin kilometre hıza çıkan KIZILELMA'dan gelen fotoğraf. ABD ve Avrupa medyası, KIZILELMA'nın çok özel bir güç olduğunu yazdı.
ÖZELLİKLERİ
Otomatik İniş ve Kalkış
Düşük Görünürlük Yüksek Manevra Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
Görev Yarı Çap: 500 Nm
Operasyonel İrtifa: 35.000 Feet
Havada Kalış Süresi: 5 Saat
Maksimum Kalkış Ağırlığ: 6 Ton
Seyir Hız: 0.8 Mach
Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 Kg