KIZILELMA ABD ve Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor

İnsansızSavaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA yine çok zor bir testi başarıyla tamamladı. Son hız testinde 0,8 Mach (Yaklaşık bin km) seyir hızına ulaşarak önemli bir eşiği daha geride bırakan KIZILELMA, yerli hava aracının insanlı savaş uçaklarıyla aynı harekât temposunda görev yapabilecek olgunluğa eriştiğini ortaya koydu. Bayraktar KIZILELMA'nın yeni performans test uçuşuna ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu hızın yüksek tehditli hava sahalarında daha hızlı reaksiyon, artırılmış hayatta kalma kabiliyeti ve eşgüdümlü görev icrası sağladığı vurgulandı. KIZILELMA, daha önce de dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdiği akıllı filo otonomisi testini başarıyla tamamlamıştı. Uzmanlar, ulaşılan hız ve otonomi seviyesinin; uçak gemilerinden kalkış, derin taarruz, sürü konseptli operasyonlar ve insanlıunsansız karma görevler açısından KIZILELMA'yı geleceğin hava harp doktrininde eşsiz bir konuma yükseleceğini söyledi.

İşte bin kilometre hıza çıkan KIZILELMA'dan gelen fotoğraf. ABD ve Avrupa medyası, KIZILELMA'nın çok özel bir güç olduğunu yazdı.



ÖZELLİKLERİ

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Görev Yarı Çap: 500 Nm

Operasyonel İrtifa: 35.000 Feet

Havada Kalış Süresi: 5 Saat

Maksimum Kalkış Ağırlığ: 6 Ton

Seyir Hız: 0.8 Mach

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 Kg