İlim Yayma Cemıyeti, 75 yıldır vatan evlatlarını yetiştiriyor

Rize'de Ardeşen Nusret Bayraktar 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti Ardeşen Şubesi Eğitim Merkezi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla dualarla açıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İlim Yayma Cemiyetimiz 75 yıldır nice esaslı vatan evladı yetiştirmiştir. T3 Vakfımız da var. Selçuk Bayraktar bu sayede ABD'ye gitmiş en iyi üniversitelerde eğitim almış. Bu yetkinliğini şimdi Türkiye'de kullanıyor. Aynen onun gibi dünya çapında yetkin evlatları yetiştireceğiz. Toplumun içinde Allah korkusu olanların sayısı artsın istiyoruz. Cumhurbaşkanımız "Türkiye yüzyılı" diyor. 21. Yüzyıl'a damgasını vuracak bir Türkiye böyle yetişmiş, gençlerin omuzları üzerinde yükselecek" dedi.

Haber: Özgür Özdemir