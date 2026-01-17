DEM Parti heyeti İmralı’da! Elebaşı Öcalan'la görüşüyor
DEM Parti heyeti, “Terörsüz Türkiye” süreci ve Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitti.
DEM Parti heyeti, "Terörsüz Türkiye" süreci ve Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Heyette, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol yer aldı.
KOMİSYON RAPORU BEKLENİYOR
Süreç kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Komisyonda üyesi bulunan siyasi partilerin koordinatör grup başkanvekilleri, geçen hafta bir araya gelerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
Toplantının ardından açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırlanacak komisyon raporuna ilişkin,"Hazırlıklar bitti diyemeyiz ancak sürecin çok uzamayacağını düşünüyorum. Bu ay içinde tamamlanması hedefleniyor." ifadelerini kullanmıştı.