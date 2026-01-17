DEM Parti heyeti İmralı’da! Elebaşı Öcalan'la görüşüyor

DEM Parti heyeti, "Terörsüz Türkiye" süreci ve Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Heyette, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol yer aldı.