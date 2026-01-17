Bakan Güler ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

ABD'ninAnkara Büyükelçisi Tom Barrack, kendisini Başkan Trump'ın Ortadoğu'daki gelişmeler konusunda görevlendirmesi sonrası, diplomasi trafiğini yürütüyor. Önce Bakan Fidan, ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen Barrack, dün de ABD'li heyetle birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Kritik görüşmede Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin entegrasyonu, İran'daki gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Barrak, Güler'le görüşme öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD, gerilimi düşürmek, tırmanmayı önlemek ve Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyon görüşmelerine geri dönmek için gece gündüz çalışmaktadır"dedi. MSB açıklamasında ise "Halep'teki operasyon Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir" denildi.

